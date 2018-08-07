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الصين تمنع عرض فيلم "كريستوفر روبين" بسبب "وينى الدبدوب"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:21 م
الصين تمنع عرض فيلم "كريستوفر روبين" بسبب "وينى الدبدوب" وينى ذا بوه
كتب: أحمد علوى
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منعت السلطات الصينية عرض فيلم "كريستوفر روبين" وهو أحدث إنتاج لشركة ديزنى الأمريكية والذى تشتهر فيه شخصية "وينى الدبدوب "، بسبب ما بعض الاسقاطات واللقطات الساخرة من الرئيس الصينى، وهو ما يعتبر إهانة لسيادة الدولة، بحسب موقع بى بى سى عربى.

ورغم أنه لم يُعلن بعد عن أسباب المنع، إلا أن هناك اعتقاد بأن السبب يعود إلى حملة تشنها البلاد بسبب استخدام شخصية "ويني الدبدوب" المحببة لدى الأطفال، في بعض الإسقاطات.

وكانت السلطات الصينية قد حجبت تداول صور شخصية "ويني" على مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام الماضي بعد أن أصبحت شخصية الدب رمزا للمعارضة السياسية، خاصة بعد الربط بينها وبين الزعيم الصيني شي جينبينغ.

ويعد فيلم "كريستوفر روبين" من أفلام ما يعرف بـ"Live Action" التي تمزج عادة بين ممثلين بشر وشخصيات كرتونية، ويحكي قصة روبين الذي يلتقى بصديقه القديم "ويني ذا بو" بعد أن أصبح رجلا، وينجح "ويني" في تحفيزه على استعادة ذكرياتهما المرحة، بحسب بى بى سى. 

 

 


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