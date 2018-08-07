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"الصحة" توزع كتيب إرشادى مجانا على الحجاج لحمايتهم من الأوبئة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:00 ص
"الصحة" توزع كتيب إرشادى مجانا على الحجاج لحمايتهم من الأوبئة الحجاج بالمطار
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع دليل إرشادى على الحجاج المسافرين إلى الأراضى المقدسة، يضم سلسلة من المعلومات التوعوية للوقاية من الأمراض وخاصة المعدية منها، لمنع تسرب أى أمراض وبائية للحجاج مع عودتهم للبلاد.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إن الدليل الإرشادى التوعوى يوزع فى المطارات والموانئ وبالمجان، مضيفا أنه فى حالة الاشتباه فى أى حالة تعانى من أى أمراض يتم الكشف عليها فى العيادات الموجودة بالمطارات.

ونصح الدكتور علاء عيد جميع الحجاج باتباع التعليمات الواردة بالدليل الإرشادى الذى تم توزيعة لحفظ حياته من أى أمراض مطالبا الحجاج بالحصول على التطعيمات الواردة بالكتيب.


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الصحة

الحجاج

المطارات




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