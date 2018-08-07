الداخلية تستهدف مخازن الخردة لضبط لصوص مهمات السكة الحديد

كتب ــ محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية وانضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات الأمن المختلفة، تستهدف مخازن الخردة والمسابك.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة، الجيزة ) وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن - بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية والعمل على استهداف وضبط مرتكبى حائزيها .

وأسفرت جهودها خلال 24ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 10 قضايا، "7 قضايا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، 3 قضايا بكلٍ من "الشرقية ، السويس" لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية (مسامير حديدية – قطع نحاس – أقفال حديدية - أسلاك نحاس وألومنيوم – قطع فرامل – قطع قضبان سكك حديدية - لمبة لحام – أسطوانة أكسجين ) بإجمالى 13 متهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى استمرار الحملات .