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الداخلية العراقية: اعتقال قيادى فى تنظيم "داعش" بمدينة الموصل

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:14 م
الداخلية العراقية: اعتقال قيادى فى تنظيم "داعش" بمدينة الموصل قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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 أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال إرهابى فى تنظيم "داعش" كان يعمل ما يسمى مسئول ديوان الزكاة فى الشرقاط بمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الثلاثاء - إن قوات الرد السريع الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة اعتقلت إرهابيًا كان يعمل ما يسمى مسئول ديوان الزكاة فى منطقة الشرقاط خلال فترة سيطرة "داعش" على المدينة.

وأوضح أنه تم اعتقاله فى منطقة دور السكر فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى 9 ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي.

 

 


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