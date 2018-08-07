الحكومة السعودية تكرر رفضها للتدخل الكندى

رويترز

اعلنت الحكومة السعودية عن تكرار رفضها للتدخل الكندى وذلك حسبما ذكر التليفزيون السعودى .

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، استدعاء سفيرها فى كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندى فى المملكة شخصا غير مرغوب فيه، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى.

كما أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، مضيفا أن المملكة لا تقبل أى محاولة للتدخل فى شئونها الداخلية، وتتعامل مع ذلك بكل حزم.