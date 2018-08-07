الجيش السورى يدمر نقاطا محصنة للإرهابيين ويقطع طرق إمدادهم بريف حماة

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دمر الجيش السورى تحصينات للتنظيمات الإرهابية فى أقصى الريف الشمالى لحماة وقطع عدد من خطوط امدادهم على اتجاه ريف إدلب الجنوبى.

وذكرت وكالة الانباء السورية سانا أن الجيش وجه رمايات مدفعية نحو التحصينات الإرهابية ومحاور أمدادها فى قرية لحايا وبلدة اللطمانة نحو 35 كم شمال مدينة حماة أسفرت عن تدمير تحصينات هندسية ونقاط تمركز كانت تتخذها المجموعات الارهابية للرصد والقنص والتسلل نحو مواقع الجيش للاعتداء عليها فى المنطقة.

كما أوضحت الوكالة أن الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الارهابيين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

يذكر أن ، عدد من القرى وبلدات ريف حماة الشمالى ، ينتشر فيها تنظيمات ارهابية من ابرزها ما يسمى " جيش العزة " و " الحزب التركستانى " التى تضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية ويعتدوا بالقذائف والأسلحة المتنوعة على المناطق المجاورة ويتسللوا نحو نقاط الجيش التى تحمى المدنيين فى المنطقة بقصد الاعتداء عليها.