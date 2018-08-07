التحقيق مع ربة منزل وشقيقها قتلا الزوج بسبب خلافات أسرية بالصف

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع ربة منزل وشقيقها والمتهمان بقتل زوج الأولى؛ بسبب خلافات أسرية بالصف، حيث وجهت النيابة للمتهمين الأثنين تهمة القتل العمد، وواجهتهما بما جاء بالتحريات.

وقالت مصادر قانونية، أن المتهمة الثانية رغم أنها لم تشارك بالفعل فى واقعة قتل الزوج؛ إلا انها شاركت بالتحريض والمساعدة، وكانت متواجدة على مسرح الجريمة ابان وقوعها؛ ولذلك وجهت لها تهمة القتل بمشاركة المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزوجته، دفعتها للاستعانة بشقيقها والذى حضر إلى منزلهم بمنطقة الصف وتشاجر مع المجنى عليه، وسدد له طعنة نافذة بالرقبة بــ"سكين"، أسفرت عن إصابته بجرح غائر أسفر عن قطع أحدى العروق، وهو ما أدى إلى نزيفه كميات ضخمة من الدماء، خاصة وأنه اخذ المسافة من منزله إلى مستشفى الأندلس بالصف سيرًا على الأقدام، حتى سقط فى الطريق متوفيًا.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وزوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية، مما دفعها للاستعانة بشقيقها للتشاجر معه، حيث سدد له شقيق الزوجة طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.