البرلمان الإثيوبى يؤكد وقوف الدولة بجانب الشعب اليمنى

إيمان حنا

بحث القائم بأعمال سفارة اليمن فى أديس أبابا، يحيى الاريانى، اليوم، مع رئيسة البرلمان الإثيوبى خيرية إبراهيم، أوجه العلاقات الثنائية التى تربط الشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.

وثمن السفير المواقف الإيجابية والثابتة للحكومة الاثيوبية تجاه اليمن، مستعرضا الجهود التى تبذلها القيادة السياسية من أجل إنهاء الحرب التى أشعلتها مليشيا الحوثى الانقلابية، مؤكداً حرص الحكومة الدائم على السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وأشار السفير إلى ما قدمته الحكومة من تنازلات فى سبيل استعادة الدولة وإعادة الاستقرار والسلام، مؤكدا أن مليشيا الحوثى الانقلابية، ترفض كل المساعى الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار فى وفقا للمرجعيات الثلاث الأساسية.

من جانبها أكدت المسئولة الاثيوبية على عمق العلاقات اليمنية – الاثيوبية، مجددة موقف الحكومة الاثيوبية إلى جانب الشعب اليمنى وقيادته السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية، وحكومته الشرعية.