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الانتحار فى المسيحية.. حرام والكنيسة لا تصلى على المنتحر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:30 ص
الانتحار فى المسيحية.. حرام والكنيسة لا تصلى على المنتحر القمص صليب متى ساويرس
سارة علام
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أكد القمص صليب متى ساويرس، أن المسيحية تحرم الانتحار وقتل النفس بشكل قاطع، تقوم الحجة على أساس  وصية "لا تقتل" الواردة فى( إنجيل متى :١٨:١٩) وكذلك فكرة أن الحياة هبة منحها الله لا ينبغى أن نرفضها، كما أن الانتحار يخالف "نواميس الكون"، وبالتالى يتعارض مع خطة الله للعالم أجمع.

وقال ساويرس لـ"اليوم السابع" إن الكنيسة لا تصلى على المنتحر وعلى مر التاريخ في الكنيسة كان الأشخاص الذين يحاولون الانتحار يحرمون كنسيًا، فالمنتحر مات دون أن يتوب عن جريمة القتل

كان الراهب فلتاؤس المقارى قد حاول الانتحار اليوم بدير الأنبا مقار وتم نقله لمستشفى الأنجلو أمريكان بالقاهرة وحالته فى طريقها للاستقرار.

 

 


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الانتحار فى المسيحية

انتحار فلتاؤس المقارى

مقتل انبا ابيفانيوس




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