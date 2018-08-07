الإليزيه: فتح تحقيق فى تحليق طائرة بدون طيار فوق المقر الصيفى لماكرون

باريس (أ ش أ)

قال قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح تحقيق فى تحليق طائرة بدون طيار فوق قلعة "بريجانسون" بجنوب شرق فرنسا، حيث يقضى الرئيس ايمانويل ماكرون عطلته الصيفية.

ولم يوضح الإليزيه إن كان قد تم إسقاط هذه الطائرة.

وكان الرئيس ماكرون وصل يوم الجمعة الماضى برفقة زوجته "بريجيت" إلى قلعة "بريجانسون" فى منطقة "فار" وهى المقر الصيفى لرؤساء الجمهورية فى فرنسا على ساحل البحر المتوسط، حيث يقضى إجازته الصيفية لـ15 يوما، وعقد هناك اجتماع عمل مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى مساء اليوم ذاته.