"الأونروا" تخصص منحة صينية لشراء مواد غذائية للاجئى غزة

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وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، فى رام الله، اتفاقية دعم وتمويل مع الحكومة الصينية، بقيمة 2.35 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية المخصصة لبرنامج الطوارئ لغزة، وتوزيع المواد الغذائية للعام 2018، عن الأونروا المفوض العام بيير كرينبول، وعن الحكومة الصينية سفيرها لدى دولة فلسطين جيو وين.



وأكدت الأونروا أن هذه المنحة ستوظف لشراء مواد غذائية للاجئين فى قطاع غزة، وقال السفير الصينى إن حكومة بلاده تدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، داعية دول العالم لدعم الأونروا، وزيادة التمويل المقدم له.



وكانت الصين قدمت مساهمة العام الماضى للأونروا بقيمة 350 ألف دولار لدعم ميزانية البرامج فى الأونروا، والدعم المقدم هذا العام هو الأعلى من الحكومة الصينية.



وقال أبو هولى لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم، إن السعودية والإمارات أعلنتا عن تبرع بقيمة 50 مليون دولار لكل منهما لصالح وكالة الأونروا فى قمة الظهران بالسعودية، معربا عن أمله أن يتم صرف هذه التعهدات فى الفترة القريبة لضمان افتتاح العام الدراسى فى موعده.



وحذر أبو هولى من خطورة ما تقوم به أمريكا عبر مساسها المباشر بالحق المقدس للاجئين، بتخفيض مساهماتها المالية للأونروا أولا، ومن ثم تحديد الكونجرس الأمريكى لعدد اللاجئين وحصرهم ب 40 ألف لاجئ، والسعى لسحب التفويض من الأونروا وإنهاء دورها لشطب قضية اللاجئين.



وأكد أبو هولى استمرار التحركات الفلسطينية والعربية لإيجاد آلية دعم ثابتة لميزانية الأونروا لضمان استمرار عملها.