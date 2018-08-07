الأمم المتحدة تحذر من تفشى الكوليرا فى اليمن بعد هجوم على مستشفى الحديدة

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حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من خطر تفشى الكوليرا فى اليمن، وذلك بعد الهجوم الأخير على مستشفى الحديدة.

وذكرت الأمم المتحدة - وفقا لراديو (سوا) الأمريكى - أن الهجوم على أكبر مستشفى فى اليمن والذى يضم أكبر مرفق لعلاج الكوليرا فى هناك، يضع حياة مئات اليمنيين فى خطر بسبب تأثيره على جهود مواجهة مرض الكوليرا.

وتسعى المنظمة الدولية إلى منع وقوع موجة ثالثة من العدوى بوباء الكوليرا فى اليمن الذى أصبح أكبر بؤرة لتفشى ذلك المرض فى العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت - الجمعة - من أن اليمن ربما يكون على موعد مع تفش جديد للكوليرا، مشيرة إلى احتمال زيادة معدل الوفيات بسبب سوء التغذية.

يذكر أن ميليشيا الحوثى الانقلابية، قد منعت إطلاق حملة التطعيم ضد وباء الكوليرا المنتشر فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتى تأخرت منذ عام ولم تسمح لمنظمة الصحة العالمية بتنفيذها.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد كشف - فى وقت سابق - عن أدلة جديدة جُمعت فى إطار تحقيق شامل مع شركاء غربيين تثبت تورط الحوثيين فى الهجوم الأخير على مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر فى التحالف أن هناك صورا اُلتقطت بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن الميليشيات الحوثية نفذت الهجوم بقنابل الهاون.