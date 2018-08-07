video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأقباط يبدأون اليوم صوم "العذراء" لمدة 15 يوما وسط احتفالات بالأديرة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:00 ص
الأقباط يبدأون اليوم صوم "العذراء" لمدة 15 يوما وسط احتفالات بالأديرة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية
سارة علام
إضافة تعليق

يبدأ الأقباط الأرثوذكس اليوم الثلاثاء، صوم السيدة العذراء، وينتهى الصوم بقداس العيد، مساء الثلاثاء، الموافق 22 أغسطس الجارى.

بالتزامن مع الصوم تبدأ احتفالات مولد العذراء في كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة، وهى الكنيسة التي شهدت استحمام السيد المسيح في بئر بها، وتأسست فى القرن الثانى عشر الميلادى، وكان من تقاليد الآباء البطاركة، أن يقيم البطريرك بها قداس يوم 21 طوبة بالتاريخ القبطى، وهو يوم وفاة السيدة العذراء، وقد ذكرت كنيسة مسطرد بالكثير من كتب التاريخ الكنسى، وكان لها مكانة عظيمة بين الكنائس القديمة على مر العصور، حتى إنها كانت تابعة للكرسى البابوى فى القدس حتى سنة 1925، وذلك وفقًا لما ذكرته مراجع تؤرخ لتاريخ الكنيسة، بل كان الكثيرمن زوار القدس يكملون زيارتهم المقدسة بزيارة هذه الكنيسة.

كما يستقبل دير العذراء بجبل درنكة بأسيوط، زواره فى موعدهم وقال أسقف أسيوط، فى عظته الأسبوعية الأخيرة أن الموسم الاحتفالى للعذراء مريم بجبل أسيوط، لن يتوقف، وسيفتح الدير أبوابه ليستقبل الزائرين والمصلين والوافدين من أنحاء مصر والعالم.

وعن التسهيلات التي يقدمها الدير لزواره قال الأنبا يؤانس، نعمل على توفير 20 أتوبيسًا، ومينى باص لصعود كبار السن والمرضى إلى الموضع المقدس، كما سيتم تركيب 17 بوابة إلكترونية عند بدايات الطريق للدعم الأمنى، مشددًا على منع صعود السيارات العامة والخاصة نحو الطريق الصاعد المؤدى لكنيسة الجبل أو استراحات الدير.

وتبدأ مراسم الاحتفال بخروج الشمامسة من كنيسة المغارة، حاملين أيقونة كبيرة للسيدة العذراء، وأمامهم أطفال يلبسون ملابس الشمامسة البيضاء، حيث يزور آلاف المسيحيين والمسلمين الدير، وكنيسة المغارة الموجودة فى قلب الجبل، خلال احتفالية "مولد العذراء" التى يحضرها العديد من الجنسيات الآخرى، وتساهم فى تنشيط السياحة الدينية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

مستشفى الأنجلو: لا يمكن استجواب راهب الانتحار فلتاؤس المقارى حاليًا

تفاصيل 3 ساعات قضاها راهب دير أبو مقار المنتحر بمستشفى الأنجلو.. أسرته تحيط غرفته خوفا على سلامته.. المستشفى: تم إنقاذه ويعانى كسورا وسحجات ومحاولة قطع شريانين.. مصادر: جسده خال من الحروق.. واستجوابه بعد إفاقته

صوم العذراء

دير درنكة

اديرة العذراء

الاقباط




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة