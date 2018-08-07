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الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:29 ص
الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء  طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 32 والصغرى 24 درجة.
 
 
 

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