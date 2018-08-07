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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:42 م
خالد صلاح
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الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السعودية وحقها فى تنفيذ قوانينها وأنظمتها

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:03 م
الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السعودية وحقها فى تنفيذ قوانينها وأنظمتها العاهل الأردنى الملك عبدالله
أ ش أ
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أكدت وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، اليوم الثلاثاء، وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها فى تنفيذ قوانينها وأنظمتها، ورفض الأردن أى تدخل فى شئونها الداخلية.

كما أكدت غنيمات - فى بيان اليوم - موقف المملكة الثابت تجاه العلاقات الإقليمية والدولية التى يجب أن تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل فى شئونها الداخلية.

وشددت على حق السعودية السيادى والقانونى فى حماية أمنها الوطني، وأشادت بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التى تقوم بها القيادة السعودية لتحقيق تطلعات الشعب السعودي، وخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية.


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