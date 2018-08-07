الأحد المقبل.. بدء العمل بمكتب تنسيق القبول فى جامعة الأزهر

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة العلمى والأدبى والشعبة الإسلامية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن تسجيل الرغبات يبدأ يوم الأحد القادم، الموافق 12 أغسطس الحالى ولمدة أسبوع تنتهى يوم الخميس 16 أغسطس 2018، ولمدة أسبوع.

كما أوضح رئيس جامعة الأزهر أن تسجيل الرغبات يكون إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية طريق الإنترنت.