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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:23 م
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افتتاح برنامج أكاديمى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:53 م
افتتاح برنامج أكاديمى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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افتتح الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، دورة إعتماد برنامج أكاديمى ضمن مصفوفة برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والتى تأتى فى إطار توصيات مؤتمر الشباب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى، والتطوير المستمر، حيث وضع سيادة رئيس الجمهورية معايير خاصة لتقييم الجامعات لإختيار أفضل جامعة على مستوى الجمهورية، فنحن نسعى كجماعة من خلال الإعتماد الأكاديمى للحصول على أفضل تقييم بين الجامعات الآخرى، بالإضافة إلى قوة العنصر البشرى بالجامعة متمثلا فى أعضاء هيئة التدريس، المعامل المعتمدة بالجامعة، الحصول على أفضل جامعة فى النشر الدولى وأفضل رسالة دكتوراه أول جامعة على مستوى الجمهورية، تنفذ برنامج الطالب المهارة والطالب الموظف .

وأكد رئيس جامعة دمنهور، على أهمية الإعتماد الأكاديمى لأعضاء هيئة التدريس والكلية والجامعة والدولة على حد السواء، وجدير بالذكر أن الدورة تأتى بحضور 25 متدرب من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية رياض الأطفال، ما بين أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس ومدرس مساعد ومعيد يحاضرهم الأستاذة الدكتورة نعمات محمد السيد، مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد، ومحاضر الدورة، فى الفترة من7-8 أغسطس 2018 من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرا بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمبنى إدارة الجامعة.


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