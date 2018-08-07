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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:08 ص
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اعتقال 8 أشخاص بالمكسيك للاشتباه فى تورطهم فى عملية قتل جماعى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:54 ص
اعتقال 8 أشخاص بالمكسيك للاشتباه فى تورطهم فى عملية قتل جماعى الشرطة المكسيكية
مكسيكو سيتى (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة فى مدينة "سيوداد خواريز" المكسيكية اعتقال 8 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى مقتل 11 شخصا بالمدينة الحدودية مؤخرا.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن حكومة المدينة قولها إن المشتبه بهم الثمانية قد اعتقلوا لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم مخدرات، إلا أنه يعتقد فى الوقت ذاته أنهم متورطون فى عملية القتل الجماعى التى وقعت فى 3 أغسطس الجارى بالمدينة.

وقد تم نشر ما يقرب من 100 من قوات الأمن فى المدينة الحدودية الواقعة بولاية "تشيهواهوا" لتعزيز الأمن المحلى، وذلك بعد عملية القتل الجماعى التى شهدتها أوائل الشهر الجارى.

وتوقعت السلطات - فى وقت سابق - أن تكون هذه العملية نتيجة للصراع بين العصابات الإجرامية فى البلاد، حيث إن مدينة "سيوداد خواريز" ظلت لسنوات طويلة واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا وكانت تقارن بمنطقة حرب.

وتحسن معدل الجريمة فى المدينة فى السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال خطيرا بسبب وجود تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

 


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