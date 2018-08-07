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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:14 ص
خالد صلاح
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ارتفاع مؤشر نيكى لصعود سهم سوفت بنك بعد تحقيقه نتائج أعمال قوية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:54 ص
ارتفاع مؤشر نيكى لصعود سهم سوفت بنك بعد تحقيقه نتائج أعمال قوية بورصة طوكيو
(رويترز)
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ارتفع المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بعد أن قفز سهم سوفت بنك ذو الثقل بفعل تحقيق نتائج أعمال قوية فى الربع الأول من السنة المالية، فيما دعم ارتفاع الأسهم الصينية أيضا المعنويات بصفة عامة.
 
وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.7 % إلى 22662.74 نقطة.
 
وارتفعت أسهم سوفت بنك 6.5 % إلى أعلى مستوى فى تسعة أشهر بعدما أعلنت عن قفزة نسبتها 49 بالمئة فى الأرباح الفصلية، بدعم من بيع حصته فى شركة فليبكارت العملاقة للتجارة الإلكترونية الهندية فى أول تخارج عام من قبل صندوق رؤية الضخم التابع لها.
 
وساهمت سوفت بنك فى إضافة 69 نقطة إلى المؤشر نيكى القياسى زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 1746.05 نقطة.
 
وتركز الاهتمام أيضا على المزيد من إعلانات نتائج أعمال الربع الأول من السنة المالية.
 
وقفزت أسهم جابان ستيل وركس 18.5 % بعد أن زادت توقعاتها لصافى الأرباح للسنة المالية التى تنتهى فى مارس 2019 إلى 18 مليار ين من 15 مليار ين بفضل تحسن أنشطتها للآلات الصناعية.
 
وارتفعت أسهم راكوتين 6.8 % بعد أن أظهرت نتائج أعمالها زيادة أرباحها التشغيلية 30.7 % فى الفترة بين يناير ويونيو.
 
وعلى جانب الأسهم المنخفضة، تراجعت أسهم بايونير كورب 24 % لأدنى مستوى فى تسع سنوات بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة فى إنتاج أنظمة الملاحة فى السيارات تكبدها خسارة صافية بقيمة 6.663 مليار ين بالمقارنة مع صافى خسارة بقيمة 2.035 مليار ين فى السنة السابقة.
 
كما قالت الشركة إنها تتوقع تسجيل خسارة تشغيلية فى السنة المالية 2019.
 

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