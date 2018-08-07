احتجاز 5 حالات بمستشفى الصالحية فى الشرقية لإصابتهم بنزلات معوية

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الصالحية المركزى، للاطمنئان على 5 حالات محتجزة باشتباه نزلات معوية بالمستشفي، حيث قام وكيل الوزارة بالمرور على الحالات والاطمئنان عليهم وتبين أن حالتهم مستقرة.

ومن جانب آخر، تفقد بعض مصانع الأغذية وبعض المنشآت الغذائية بالمدينة يرافقه الدكتور عادل مصطفى مدير الإدارة الصحية بالصالحية وفريق من مراقبة الأغذية كإجراء احترازى، بالمرور على مستشفى الصالحية المركزى يرافقة د.بالمرور على مستشفى الصالحية المركزي.

كانت استقبلت مستشفى الصالحية المركزى، اسرة تعانى من قئ و إسهال و إرتفاع لدرجة الحرارة، وأكدوا أنهم تناولوا جبن رومى من احد المحال يشتبه ان يكون منتهى الصلاحية.