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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:25 م
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احتجاز 5 حالات بمستشفى الصالحية فى الشرقية لإصابتهم بنزلات معوية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:32 م
احتجاز 5 حالات بمستشفى الصالحية فى الشرقية لإصابتهم بنزلات معوية جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى
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تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الصالحية المركزى، للاطمنئان على 5 حالات محتجزة باشتباه نزلات معوية بالمستشفي، حيث قام وكيل الوزارة بالمرور على الحالات والاطمئنان عليهم وتبين أن حالتهم مستقرة.
 
ومن جانب آخر، تفقد بعض مصانع الأغذية وبعض المنشآت الغذائية بالمدينة يرافقه الدكتور عادل مصطفى مدير الإدارة الصحية بالصالحية وفريق من مراقبة الأغذية كإجراء احترازى، بالمرور على مستشفى الصالحية المركزى يرافقة د.بالمرور على مستشفى الصالحية المركزي.
 
كانت استقبلت مستشفى الصالحية المركزى، اسرة تعانى من قئ و إسهال و إرتفاع لدرجة الحرارة، وأكدوا أنهم تناولوا جبن رومى من احد المحال يشتبه ان يكون منتهى الصلاحية.
 
 
المصابين
المصابين

وكيل صحة الشرقية يتفقد المصابين
وكيل صحة الشرقية يتفقد المصابين

احد المصابين
احد المصابين

تفقد مصنع الأغذية
تفقد مصنع الأغذية

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