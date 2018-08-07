إطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بمعامل جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن بدء قبول تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين فى الثانوية العامة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس وحتى الخميس المقبل من نفس الشهر.

وقال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تحرص منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل الحرم الجامعى، وتلبية كل احتياجاتهم أثناء تسجيلهم الرغبات، مشيرا إلى أنه تم توفير 80 جهاز كمبيوتر داخل معامل التنسيق، بالإضافة خط انترنت بسرعة 100 ميجابت / ثانية .

وأوضح الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات بالجامعة أنه خلال المرحلة الثالثة سيكون متاحا لطﻻب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عن تسجيل رغباتهم، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق بمعمل نادى تكنولوجيا المعلومات بمدرجات كلية التجارة، ومركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشرى .

وأشار علاء عاطف مهندس بشبكة معلومات الجامعة إلى أن الحد اﻷدنى لقبول طلاب المرحلة الثالثة بشعبتيها العلمى والأدبى للتنسيق بالكليات والمعاهد العليا هو 205 درجه أى بنسبة 50%، موضحا أنه تقدم اليوم 80 طالب وطالبة لتسجيل رغبات القبول فى الجامعات.