video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بمعامل جامعة سوهاج

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:26 م
إطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بمعامل جامعة سوهاج تنسيق الطلاب - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن بدء قبول تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين فى الثانوية العامة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس وحتى الخميس المقبل من نفس الشهر.

وقال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تحرص منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل الحرم الجامعى، وتلبية كل احتياجاتهم أثناء تسجيلهم الرغبات، مشيرا إلى أنه تم توفير 80 جهاز كمبيوتر داخل معامل التنسيق، بالإضافة خط انترنت بسرعة 100 ميجابت / ثانية .

وأوضح الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات بالجامعة أنه خلال المرحلة الثالثة سيكون متاحا لطﻻب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عن تسجيل رغباتهم، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق بمعمل نادى تكنولوجيا المعلومات بمدرجات كلية التجارة، ومركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشرى .

وأشار علاء عاطف مهندس بشبكة معلومات الجامعة إلى أن الحد اﻷدنى لقبول طلاب المرحلة الثالثة بشعبتيها العلمى والأدبى للتنسيق بالكليات والمعاهد العليا هو 205 درجه أى بنسبة 50%، موضحا أنه تقدم اليوم 80 طالب وطالبة لتسجيل رغبات القبول فى الجامعات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة العاملين بجامعة سوهاج تعقد اجتماعها الأول

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جامعة سوهاج

اخبار جامعة سوهاج

تنسيق

رغبات التنسيق




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة