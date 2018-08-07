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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بمنيا القمح بالشرقية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:09 ص
إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بمنيا القمح بالشرقية مشاجرة
الشرقية – فتحية الديب
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أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، بجروح وطعنات متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على لهو الأطفال بقرية "زهرة شرب" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

 

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية "زهرة شرب" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من الطرفين بكدمات وطعنات متفرقة بأنحاء الجسد.

 

وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بالقرية، فيما تم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى "السعديين" المركزى، والـ 5 الآخرين إلى مستشفى "منيا القمح" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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