إحالة 75 عاملاً بمصالح حكومية بكفر الزيات للتحقيق لتركهم العمل

الغربية – مصطفى عادل

أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 75 من العاملين بمستشفى كفر الزيات ومركز رعاية الأمومة وإدارة التضامن الاجتماعي للتحقيق لتركهم للعمل.

جاء ذلك خلال جولته التي قام بها اليوم الثلاثاء لتفقد سير العمل بالمصالح الحكومية للتأكد من انتظام الموظفين فى عملهم، حيث تفقد مستشفى كفر الزيات وبالتفتيش الإداري تبين غياب 67 من العاملين بالمستشفى، كما تفقد مركز رعاية الأمومة والطفولة ولاحظ غياب 5 موظفين.

كما تفقد إدارة التضامن الاجتماعى ولاحظ ترك 3 من العاملين بها للعمل، فقرر احالتهم للتحقيق ورفع مذكرة للواء أحمد صقر محافظ الغربية.