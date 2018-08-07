إحالة مدير محطة صرف صحى بالسنطة للتحقيق لإهمالة فى أعمال الصيانة

الغربية - عادل ضرة

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إحالة مدير محطة صرف صحى رقم 5، للتحقيق للإهمال فى أعمال الصيانة والنظافة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمحطات صباح اليوم، داخل محطة الصرف الصحى.

وطالب رئيس المدينة بسرعة إصلاح الباب الحديدى لغرف الديزل خشية تعرضة للسرقة أو العبث به، مع ضرورة العمل على تصليح الأعطال وإصلاح مفتاح تشغيل الديزل ليكون جاهز للعمل فى أى وقت، كما طالب بسرعه إصلاح الماتور المتوقف بمحطة 4.

كما قام رئيس المركز والمدينة بالمرور على أعمال النظافة والحملة الميكانيكية للوقوف على مدى جاهزيتها استعداداً لمسابقه أجمل مدينة وأجمل حى بنطاق المحافظة.

وقام بجولة للمرور على الأفران بنطاق مدينة السنطة للتأكد من الوزن والمواصفات فى إنتاج الخبز.