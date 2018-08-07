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إحالة مالك عقار للجنايات ذبح عاملا وأصاب والده بسبب الإيجار القديم بالشرابية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:57 م
إحالة مالك عقار للجنايات ذبح عاملا وأصاب والده بسبب الإيجار القديم بالشرابية جثة - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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أمرت نيابة الشرابية بإحالة مالك عقار لمحكمة الجنايات بتهمة قتل عامل ذبحا بـ"سكين"، وإصابة والده بسبب قانون الإيجار القديم.

 

تعود أحداث الواقعة عندما انهال المتهم "صبرى" 46 سنة، مالك عقار بمنطقة الشرابية، طعنا بسكين على جاره المجنى عليه "عمر" 22 سنة أثناء خروجه من شقته، ثم فر هاربا، وعندما قابل المتهم والد المجنى عليه بالشارع غرس فى صدره السكين وهرب، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم نقل والد المجنى عليه إلى المستشفى فى حالة حرجة.

 

وكشفت تحريات المباحث أن والد المجنى عليه استأجر شقة "قانون قديم" من المتهم ونشبت خلافات ومشاجرات بينهما بسبب رغبته فى خروجه من الشقة بسبب ضعف المقابل المادى، وتأخره عن دفع الإيجار كونه "قانون قديم"، كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم عقد النية على قتل نجل صاحب الشقة، وانتظر خروجه وطعنه بالسكين حتى فارق الحياة.


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