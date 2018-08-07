إحالة قضية انفجار سيارة الدقى لنيابة أمن الدولة

كتب ــ سليم على

قررت نيابة شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إحالة ملف قضية فى حادث انفجار سيارة الدقي، بالقرب من كوبري أكتوبر، إلي نيابة أمن الدولة العليا لمواصلة التحقيقات.

كانت المعاينة الأولية لموقع حادث انفجار سيارة ملاكى بجوار كوبرى السادس من أكتوبر بمنطقة الدقى، قد كشفت أن الانفجار قد يكون ناتجا عن ماس كهربائي من محول كهرباء موجود بالقرب من مكان تواجد السيارة تسبب فى إشعال تنك البنزين مما أدى إلى انفجارها.

وأشارت المعاينة التى قام بها فريق من نيابة الحوادث والدقى تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن الانفجار تسبب فى تحطم 3 سيارات ملاكى واحتراق سيارة ميكروباص، بالإضافة لتحطم كشك لبيع الورد وتهشم نوافذ معهد المصل واللقاح.

وأضافت المعاينة أن الانفجار نتج عنه إصابة 15 مواطنا بعضهم مصاب بكدمات وحروق وإصابات بالغة، وانتقلوا إلى مستشفيات العجوزة وأم المصريين، وانتقل فريق من النيابة إلى أماكن تواجد المصابين لسؤالهم عن الواقعة.

كانت منطقة الدقى، قد شهدت انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى.