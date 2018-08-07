إحالة سمكرى للجنايات بعد ذبح شقيقه لصراعهما على الزواج من أرملة شقيقهما بالزاوية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الزاوية الحمراء إحالة سمكرى سيارات، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقه من الأب لوجود خلافات سابقة بينهما على أولوية الزواج من أرملة شقيقهما.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة لشخص داخل شقة بعقار بالمنطقة، وبالانتقال تم العثور على جثة "جمعة ع م" 44 سنة سمكرى سيارات، مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة النوم يرتدى ملابسه الداخلية وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحى بالرقبة وآخر طعنى بالبطن.

وبسؤال شاهدى الواقعة كلا من شقيق المتوفى "هشام ع م" 42 سنة سمكرى سيارات، و"عمرو أ ع" 33 سنة سائق ابن شقيق المتوفى، قرر الأول بأنه حال قيامه بالطرق على باب شقة شقيقه المتوفى لم يتجاوب معه فقام بفتح الباب بمساعدة الثانى فاكتشف مقتله وأيد الثانى ما سبق، ولم يتهما أو يشتبها فى أحد.

وبإجراء المعاينة على الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وتمكن فريق البحث من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود ع م" 25 سنة سمكرى سيارات وهو "شقيق المجنى عليه من الأب"، فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم وأسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم فى اعترفاته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، أنه نظرا لوجود خلافات سابقة بينه والمجنى عليه على أولوية الزواج من أرملة شقيقهما وقيام المجنى عليه بتحريض والدهما على الانفصال من والدته وحرمانه وأشقائه من المعاش والميراث فخطط للانتقام منه، حيث توجه إلى مسكنه لمعاتبته على ما بدر منه وأثناء تواجدهما بمحل الواقعة تحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل الشقة وتعدى على المجنى عليه محدثا ما به من إصابات وكتم أنفاسه لمنعة من إحداث أصوات أثناء احتضاره باستخدام بنطال المجنى عليه إلى أن تأكد من وفاته.

وأضاف المتهم أنه استولى على مبلغ 3600 جنيه و3 هواتف محمولة وانتظر بمكان الواقعة حتى الساعة 3 صباحا إلى أن اطمئن من خلو المنطقة من المارة خشية مشاهدته وافتضاح أمره ولاذ بالفرار، وتخلصه من البنطال والسلاح الأبيض والهواتف المحمولة المستولى عليها بإلقائهم بالطريق العام بمنطقة خلف السكة الحديد فى الشرابية، وقام بشراء هاتف محمول بمبلغ 2150 جنيها من متحصلات الواقعة.

كما تم بإرشاده ضبط البنطال المستخدم فى الواقعة وبه آثار دماء المجنى عليه، والهاتف المحمول الذى قام بشرائه ومبلغ 1000 جنيه من متحصلات الحادث، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.