أمير الكويت يعزى الرئيس الأمريكى فى ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، برقية عزاء إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى ضحايا حرائق الغابات التى اندلعت فى ولاية كاليفورنيا، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكى، ولأسر الضحايا، آملا فى أن يتمكن المسئولون الأمريكيون من تجاوز آثار هذه الكارثة.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكى.