ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 7-8-2018، وجرى تداول عقود خام القياس العالمى مزيج برنت عند 74.08 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط إلى 69.21 دولار للبرميل.

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران، التى صدرت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام فى يوليو، حيز التطبيق رسميا اليوم الثلاثاء.

وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا بجانب الصين والهند، العقوبات، لكن الحكومة الأمريكية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيرانى.

وقال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى إن هناك معروضا كافيا فى أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".

وأضاف أن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تُذكر لمواجهة أى حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.