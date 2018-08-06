"Mabe" تدخل الأسواق المصرية بمنتجاتها من الأجهزة المنزلية لأول مرة

قدمت "Mabe" الشركة الأمريكية المتخصصة فى الأجهزة المنزلية والكهربائية، خط جديد من المنتجات المبتكرة والمتميزة يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية وخاصة المبردات وأجهزة الغسيل، حيث أن الشركة، التى يبلغ تاريخها فى السوق أكثر من 70 عامًا من الخبرة فى تقديم حلول تكنولوجية للأجهزة المنزلية من خلال مواقعها الإنتاجية الثمانية فى القارة الأمريكية، قد رفعت الستار عن أجهزة تبريد جديدة ومجففات وغسالات تم تصميمها والعمل عليها خصيصًا لتلبية احتياجات كل بيت.

ويقدم خط Mabe الجديد فى مصر مجموعة من الغسالات "الفوق أوتوماتيك" وغسالات Laundry Centre بقدرات استيعابية مختلفة، وتستعين بتقنيات توفير المياه المستخدمة، حيث تعتمد على خاصية الـ ECO Saving التى توفر الكثير من المياه فى كل دورة غسيل.

وتضع " Mabe " توفير الطاقة والكهرباء كأولوية توفرها للعملاء فى مصر للتقليل من استهلاك الأجهزة الكهربائية، لذلك فإن خط المبردات التى تقدمها تأتى بخاصية توفير الطاقة التى من الممكن أن توفر حتى 20% من الاستهلاك مع الحفاظ على الطعام بأقصى درجة، كما تأتى هذه المبردات بخصائص أخرى تناسب جميع الأذواق والاستخدامات، حيث يضم مبردات بنظام Side by Side (الأبواب فى وضع رأسى)، كما تتيح أنواع أخرى مثل Top Mount (الأبواب فى وضع أفقى).

وتتولى شركة "يونى تريد"، إحدى شركات جاب الله جروب، الممثل الحالى للشركة فى السوق المصرى، توزيع الأجهزة على محلات الأجهزة المنزلية والكهربائية فى أنحاء الجمهورية، حيث صرح عماد عيتانى، المدير الإقليمى لشركة Mabe، قائلًا: "إن السوق المصرية فى نمو مستمر ونرى أن منتجاتنا تستطيع تلبية احتياجاته، كما يشرفنا العمل مع شريك مهم مثل جاب الله جروب الذى سيساعدنا على الوصول لعملائنا فى مصر وتقديم خدمة افضل لهم".

وحضر تلك الفعالية كل من خوسيه أوكتافيو تريب، السفير المكسيكى بمصر، وراميرو بيريز أنزالدو، نائب مدير شركة Mabe العالمية، و أيضاً السيد هشام فتحى و السيد جمال جاب الله مدراء شركة جاب الله.

وعقدت فعالية الإطلاق فى فندق وكازينو نايل ريتز كارلتون، والتى أحيتها الفنانة اللبنانية رزان مغربى وأمتعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الحضور بأغانيها الحميلة.

وقد أضاف عيتانى قائلًا: "إننا متحمسون للغاية لتقديم المزيد من التقنيات الفريدة إلى السوق المصرية، كما أننا سعداء بأن نقدم المزيد من الأجهزة التى تسهل الحياة فى كل بيت مصرى، مدفوعين بشعارنا وإيماننا بأن كل شىء يبدأ فى العمل بشكل صحيح عندما يعمل المنزل بشكل صحيح".

يأتى هذا فى وقت تسعى فيه Mabe إلى التوسع فى أسواق عالمية أخرى وخاصة السوق المصرية التى تعد من الأسواق الواعدة فى المنطقة، ومن أكبر الأسواق الاستهلاكية فى منطقة الوطن العربى والشرق الأوسط، وتسعى الشركة إلى تقديم المزيد من الحلول التكنولوجية المتقدمة لها فى مجال الأجهزة المنزلية.

أنُشأت شركة Mabe فى المكسيك عام 1946، وتمكنت من التوسع من مجال منتجات الطبخ إلى تصميم وتصنيع منتجات التبريد وكافة الأجهزة المنزلية المختلفة، ثم أستطاعت خلال تاريخها الممتد لسبعين عامًا أن توسع شبكتها التوزيعية التى اقتصرت على الولايات المتحدة و جرز الكاريبى لتشمل كل بلاد العالم، واليوم تقوم الشركة بتصنيع أكثر من 9.000.000 منتج، وتوزيعهم على 78 دولة فى جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Mabe:

MABE هى شركة عالمية مقرها فى المكسيك، تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع الأجهزة لأكثر من 78 دولة حول العالم، تأسست الشركة عام 1946، ولديها أكثر من 20000 موظف حول العالم، و9 مصانع، ومركز للبحث والتطوير، ومراكز للتجارة الدولية منذ عام 2013 فى هونغ كونغ ودبى وهولندا، وتعد شراكتها مع General Electric عام 1987 نقطة تحول رئيسية فى نموها و تطورها الكبير، حيث أن ماركة Mabe من العلامات التجارية الرائدة فى السوق فى الأمريكتين.

ويمكنك من هنا معرفة المزيد عن شركة Mabe.



















