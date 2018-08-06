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5 مشاهد تلخص واقعة انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى.. فيديو وصور

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:45 م
5 مشاهد تلخص واقعة انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى.. فيديو وصور انفجار سيارة مطلع كوبرى اكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد
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وقع انفجار داخل سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر من شارع البطل أحمد العزيز، أدى إلى تهشم سيارات ووقوع مصابين، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم تسيير حركة السيارات، وهناك 5 مشاهد تلخص الانفجار.

1- انفجار تنك وراء حريق السيارات بمطلع الكوبرى

رجح مصدر أمنى، أن انفجار تنك بنزين نتيجة للسخونة الزائدة، وحدوث ماس كهربى، والتى أدت إلى تفحم سيارتين ملاكى وميكروباص  بالقرب من مطلع كوبرى أكتوبر، فيما لا يزال خبراء المعمل الجنائى يجرون عمليات فحص ومعاينة موقع الانفجار، للوقوف على أسبابه النهائية، موضحا، أن السيارة كانت متوقفة بمطلع الكوبرى، وحدث بعدها الانفجار.

2- تهشم 4 سيارات و تحطم الملاكى جراء الانفجار

تهشمت 4 سيارات من بينهم ميكروباص، وتحطمت السيارة الملاكى التى وقع بها الانفجار، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بالكامل، للقادم من شارعى "البطل" و"الثورة"، حتى مطلع كوبرى أكتوبر، وكوبرى الدقى.

3- غلق شارع البطل أحمد عبد العزيز وتحويلات مرورية بالطريق

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع البطل أحمد عبد العزيز بسبب انفجار السيارة بمطلع الكوبرى، واعتمدت تحويل حركة المرور إجبارى إلى شارع عبد المنعم رياض، حتى يبتعد المواطنون عن منطقة الانفجار، لحين رفع حطام الحادث.

4- إصابة 9 أشخاص وتهشم 6 لوحات إعلانية جراء انفجار السيارة

أصيب 9 اشخاص بسبب انفجار سيارة بمطلع الكوبرى و جميعهم من مستلقى السيارة الميكروباص التى تصادف مرورها اثناء وقوع الانفجار ، كما تهشمت 6 لوحات إعلانية بمحيط الانفجار، وزجاج 4 سيارات أخرى.

5- مدير أمن الجيزة وخبراء المعمل الجنائى يفحصون موقع الانفجار

وصل اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة للوقوف على ملاباسات الحادث، كما تواجد خبراء المعمل الجنائى لإجراء معاينة ﻻنفجار السيارة، للوقوف على أسباب الانفجار، والخسائر الناتجة عنه.

 

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (1)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (2)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (3)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (4)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (5)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (6)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (7)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (8)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (9)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (10)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (11)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (12)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (13)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (14)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (15)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (16)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (17)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (18)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (19)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (20)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (21)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (22)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (23)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (24)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (25)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (26)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (27)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (28)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (29)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (30)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (31)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (32)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (33)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (34)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (35)

 

انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (36)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (37)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (38)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (39)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (40)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (41)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (42)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (43)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (44)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (45)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (46)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (47)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (48)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (49)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (50)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (51)
 
انفجار سيارتين فى مطلع كوبرى اكتوبر (52)
 
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (1)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (2)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (3)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (4)
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (5)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (6)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (7)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (8)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (9)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (10)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (11)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (12)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (13)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (14)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (15)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (16)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (17)
 
تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر بالدقى (18)
 

 


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