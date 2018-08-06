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4 إجراءات اتخذتها السعودية ضد كندا.. بعد إدعاءات اوتاوا على الرياض

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:19 ص
4 إجراءات اتخذتها السعودية ضد كندا.. بعد إدعاءات اوتاوا على الرياض العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات
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أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بعد إعلان الأخيرة وطلبها "الإفراج الفوري" عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى السعودية.

وأكدت الرياض حرصها على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى فى شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين.

وأوضحت فى بيان صادر عن الخارجية السعودية، أن أى محاولة أخرى فى هذا الجانب من كندا تعنى أنه مسموح لنا بالتدخل فى الشؤون الداخلية الكندية.

ووفق "سكاى نيوز" اتخذت السعودية 4 إجراءات فورية فى البيان الصادر، والذى بثته وكالة الأنباء السعودية، وهي:

1- استدعاء السفير السعودى فى كندا للتشاور.

2- اعتبار السفير الكندى فى السعودية شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

3- الإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.

4- تحتفظ السعودية بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى.

 


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الرياض




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