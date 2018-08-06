وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، السر الشيخ - في كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للبرنامج - إن البرنامج يهدف إلى تحسين وتطوير جودة التعليم في السودان، موضحًا أن المحاور المستهدفة تختص بتطوير البيئة التعليمية، وتحسين وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، إلى جانب تعزيز إنفاذ سياسات النظام التعليمى.

وثمّن الشيخ جهود الاتحاد الأوروبي تجاه تطوير وتحسين جودة التعليم في السودان، داعيًا المنظمات العاملة في المجال ومنظمات المجتمع المدني إلى الإسهام في ترقية وتطوير التعليم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع.