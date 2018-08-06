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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:20 م
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10 مشروعات تنموية بمدينة العبور بتكلفة 619 مليون جنيه.. تعرف عليها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:09 م
10 مشروعات تنموية بمدينة العبور بتكلفة 619 مليون جنيه.. تعرف عليها محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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يواصل جهاز تنمية مدينة العبور، العمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات التى أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة بمدينة العبور، منها مشروع أعمال المرافق الرئيسية والفرعية (مياه – صرف صحى – رى)، بالإسكان الاجتماعى 2600 فدان، وجار أيضا تنفيذ 8 مشروعات طرق بالمدينة، بخلاف أعمال الزراعات، وتنسيق الموقع، ورفع كفاءة الطرق.

وجاءت المشروعات على النحو التالى:

1-   يتم تنفيذ مشروع أعمال المرافق الرئيسية والفرعية (مياه – صرف صحى – رى)، بالإسكان الاجتماعى 2600 فدان، بالمناطق أرقام (1، و2، و3)، بتكلفة نحو 207 ملايين جنيه.

2-   وتنفيذ مشروع تغذية عمارات الإسكان الاجتماعى بالكهرباء، بتكلفة 241 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 45 % لكل المناطق.

3-   العمل بمشروع تطوير المحور الرئيسى من النفق حتى ميدان عرابى، بتكلفة 39.14 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 62 %.

4-   مشروع تطوير خط 10 من أحمد بدوى حتى طريق بلبيس وحارة الخدمة، بتكلفة 44.75 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75 %.

5-   مشروع تطوير خط 10 من نهاية سور الجولف وحتى تقاطع طريق أحمد بدوى، بتكلفة 12.43 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %.

6-   مشروع إنشاء نفقين على الطريق الرئيسى، بتكلفة 25.46 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %.

7-   مشروع رفع كفاء طريق الـ90 حتى المحور الغربى، بتكلفة 9.98 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 98 %.

8-   مشروع إنشاء كوبرى مشاة عند كارفور على الطريق الرئيسى، بتكلفة 9.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75 %.

9-   مشروع إنشاء نفقى مشاة بالدفع النفقى على الطريق الرئيسى، بتكلفة 19.78 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 8 %.

10-  مشروع تجميل مدخل المدينة شاملا اللاند مارك، بتكلفة 9.41 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %.


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