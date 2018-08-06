وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطبيق النظام الجديد بالمدارس وبرامج التدريب

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم الاثنين، عدداً من المدارس للاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

وزارت كشك مدرسة على عبد الشكور اللغات، والوحدة العربية، والشهيد سمير بدوى الرسمية للغات كما تابعت البرنامج التدريببى لمرحلة رياض الأطفال على نظام التعليم المصرى الجديد ، والمنعقد بقاعة بمدرسة على عبد الشكور للغات بحضور34 متدرباً، وتم مناقشتهم فى الاستفادة الكاملة من التدريب، وشددت على متابعة أثر التدريب داخل القاعات والصفوف، مشيدة بتدريب الصفوف الأولى .

كما تابعت وكيل الوزارة تنظيم المقاعد واصطفافها بالطريقة الجديدة برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لتطبيق نظام التعليم الجديد المقرر تطبيقه من سبتمبر المقبل، ووضع المقاعد على شكل حرف "L" ، أوالنظام الخماسى ، أونظام المجموعات ، مما غير شكل الفصل تماماً مغاير عن النظام التقليدى ، ليسمح للمعلم التواجد بين طلابه ،ويتيح له حرية الحركة والتنقل بين المجموعات،وتابعت وكيل الوزارة ترتيب مقاعد الطلاب داخل الفصول فى مجموعات تلائم منظومة التعليم الجديدة لفصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة بناء مبنى جديد فى مدرسة الشهيد سمير بدوي، بدلاً من مبنى دورة المياه القديم المكون من طابق واحد، مؤكدة أنها ستخاط مدير فرع هيئة الأبنية بكفر الشيخ ، وهيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة برئاسة اللواء يسرى عبد الله، لحل هذه المشكلة جذريا التى استمرت لمدة سنوات ولم يتم حلها برغم تعدد المكاتبات أيام وكلاء الوزارة السابقين، والسعى على إنشاء مبنى لحل مشكلة الكثافة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

كما ناقشت وكيل الوزارة المشكلة القائمة فى مدرسة على عبد الشكور للغات، والمتمثلة فى وجود حوالى 10 أمتار بسور المدرسة ، يستغلهم مصنع الغزل فى تخزين بعض البراميل البلاستيكية، وفى حالة ضم تلك الأمتار للمدرسة ستحل مشكلة اعوجاج السور واستغلال تلك الأمتار لصالح المدرسة، مؤكدة أنها ستقدم دراسة تربوية للهيئة الأبنية التعليمية بشأن ال10 متر، وستخاطب اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ بمشكلتى مدرسة الشهيد سمير بدوى وعلى عبد الشكور للغات لحلهما والاستفادة من مساحات كبيرة بالمدرستين لإنشاء مبنيين لحل الكثافة التى يعانى منها الطلاب على مدار السنوات الماضية.