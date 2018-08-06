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وكلاء وزارات التعليم والشباب والثقافة بالقليوبية يناقشون استعدادات الاحتفال باليوم العالمى للشباب

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:27 م
وكلاء وزارات التعليم والشباب والثقافة بالقليوبية يناقشون استعدادات الاحتفال باليوم العالمى للشباب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه
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ناقش وكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة الاستعدادات النهائية للاحتفال باليوم العالمى للشباب والذى تحتفل به المحافظة الأحد المقبل الموافق الثانى عشر من الشهر الجارى  برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية تزامنا مع الاحتفالات المحلية والعالمية بتلك المناسبة.
 
واستعرض   طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وعددا من قيادات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم الترتيبات النهائية للاحتفال الذى يتضمن مسيرة برية في العاشرة صباحا يشارك فيها 300 فرد من الشباب بالإضافة إلى مشاركة فرق  الكشافة وفرق التنورة والموسيقي الشعبية وحملة الأعلام  بالإضافة إلى مسيرة أخرى نهرية حيث تقوم إدارة المسطحات المائية بعمل عرض باللانشات بنهر النيل بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لإدخال البهجة على المواطنين
 
يعقبه إحتفالية كبرى بقصر ثقافة مدينة بنها تتضمن كلمة محافظ القليوبية للترحيب بالشباب ثم تقديم عرض لإنجازات مديرية الشباب والرياضة ثم عرض لأهم إنجازات محافظة القليوبية والخطة الإستثمارية للمحافظة ثم عرض لأحد الشباب المتميزين والناجحين في مشروع وظيفتك جنب بيتك أو مبادرة مشروعك وذلك كنوع لتحفيز الشباب للتقدم لإقامة مشروعات خاصة بهم ثم عرض لبعض الفقرات الغنائية والشعبية والإستعراضية يقدمه طلاب من جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة بنها ويختتم الحفل بالسلام الجمهوري
 
كان اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية قد عقد إجتماعا حضره الدكتورعواد أحمد السكرتير العام وقيادات الجامعة والتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة لمناقشة إستعدادات المحافظة للإحتفال باليوم العالمي للشباب يوم 12 أغسطس القادم.د
 
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