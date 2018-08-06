وفد الجهاد الإسلامى برئاسة النخالة يصل موسكو لبحث الوضع فى فلسطين

كتب : أحمد جمعة

وصل نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين زياد النخالة إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد من الحركة يضم عضوى المكتب السياسى الدكتور محمد الهندى والدكتور أنور أبو طه، فى زيارة رسمية بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى، اليوم الإثنين، إن وفد حركة الجهاد مع عدد من المسئولين الروس لبحث الوضع داخل فلسطين المحتلة، مؤكدا حرص الحركة على دحض الرواية الإسرائيلية والتأكيد على موقفها الثابت والمتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الحركة تسعى لإظهار الحقائق المتعلقة بالعدوان والانتهاكات الإسرائيلية وجريمة الحصار المتواصل على قطاع غزة.

وسيعرض وفد حركة الجهاد الإسلامى أمام المسئولين الروس ما يجرى من مؤامرات تستهدف تصفيه حقوق الشعب الفلسطينى، وبخاصة محاولات الولايات المتحدة فرض رؤيتها التى تتجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى.