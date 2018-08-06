وصول خبراء المعمل الجنائى لمعاينة انقجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

وصل منذ قليل خبراء المعمل الجنائى لإجراء معاينة ﻻنفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر بمنطقة المهندسين، للوقوف على أسباب الانفجار، والخسائر الناتجة عنه.

كانت سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى تفحمت بعد اشتعال النيران فيها، إثر انفجارها، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة الطريق، فى الوقت الذى لم يتم التأكد فيه من وجود وفيات.