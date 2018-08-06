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وزير الطيران يعقد اجتماعا لمتابعة انتظام رحلات موسم الحج ومرحلة العودة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:10 م
وزير الطيران يعقد اجتماعا لمتابعة انتظام رحلات موسم الحج ومرحلة العودة جانب من اجتماع وزير الطيران
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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عقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اجتماعا موسعا بمقر الوزارة حضره لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة وممثلي كافة الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم موسم الحج هذا العام ، وذلك لمتابعة موقف الرحلات وانتظام التشغيل بالمطارات .
 
وخلال اللقاء استمع الفريق يونس المصري لشرح تفصيلي من الحضور عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة السفر من المطارات المصرية إلي الأراضي المقدسة ، واطمأن على انتظام وسرعة إنهاء إجراءات السفر وكذلك انسيابية الجسر الجوي لرحلات جدة والمدينة المنورة التي تسيرها  الشركة الوطنية مصرللطيران والخطوط الجوية السعودية والشركات الأخري العاملة في الموسم .
 
وتابع الوزير ما تم إنجازه من تكليفات قبل الاستعداد لهذا الموسم من توفير كافة التسهيلات للحجاج ومودعيهم وزيادة اللافتات الإرشادية  لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات الموجودة عند استقبالهم خارج المطارات وداخلها وتوفير عناصر علي أعلي مستوي لتقديم كافة المعلومات للحجاج والرد علي استفساراتهم وتقديم كافةالرعاية المطلوبة خاصة لضيوف الرحمن من كبار السن والمرضي .
 
 
كما استعرض الفريق يونس المصري، موقف الرحلات الخاصة لحجاج دولتي مالي وفلسطين الذين تنقلهم مصر للطيران وكذلك جداول رحلات حجاج الترانزيت الوافدين من عدة دول حول العالم إلى الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة وطالب بتقليل المدة الزمنية لفترة الترانزيت تيسيرا علي ضيوف الرحمن.
 
ووجه وزير الطيران بالاستعداد لمرحلة العودة بعد أداء مناسك الحج والتي تبدأ فى 27 أغسطس الحالي ، واستمع لدور بعثة مصر للطيران بمختلف تخصصاتها  التي سيتم إيفادها للعمل في مطاري جدة والمدينة المنورة لإستقبال الحجيج في مرحلة العودة وانهاء اجراءاتهم بالمطارات السعودية. 
 
وفي نهاية اللقاء وجه وزير الطيران الشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران علي المجهود المشرف لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بينكافة الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية وكذلك التنسيق مع السلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لضمان نجاح موسم الحج وتفادي أي مشكلات.

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