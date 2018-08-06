وزير الزراعة يتفقد المتحف الزراعى.. ويؤكد عدم تأثر المبانى بانفجار السيارة

كتب عز النوبى

قام الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بزيارة المتحف الزراعى بالدقى للاطمئنان عليه وعلى العاملين فيه بعد الحادث الذى وقع صباح اليوم بالقرب منه عقب جولته التفقدية بمحافظة جنوب سيناء إلى المتحف مباشرة .

وأكد أبو ستيت، فى بيان رسمى لوزارة الزراعة مساء اليوم الاثنين، على أن التلفيات بسيطة وتنحصر فى تهشم بعض واجهات النوافذ الخارجية ولم تحدث أى أضرار للجدران أو محتويات المتحف.

من ناحيته قال الدكتور السيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، إنه انتقل إلى المتحف فور وقوع الحادث صباح اليوم وكان على تواصل دائم مع وزير الزراعة خلال تواجده فى سيناء وشكل لجنة هندسية للاطمئنان على مبانى المتحف من الناحية الفنية، والتى أكدت سلامتها تماما.

فيما أوضح المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة والمشرف على الإدارة العامة للمتاحف بالوزارة، أن مقتنيات المتحف الزراعى لم تتعرض لأى أضرار نتيجة للحادث والجدير بالذكر أن المتحف الزراعى المصرى الذى أنشئ عام 1930 هو ثانى أهم متحف زراعى على مستوى العالم ويعكس حضارة مصر الزراعية ويضم مقتنيات من عصر الفراعنة.