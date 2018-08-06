وزير البترول: إنتاج حقل ظهر يرتفع لـ2 مليار قدم مكعب يوميا فى سبتمبر

كتب : أحمد أبو حجر

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سير العمل فى مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى بمحافظة بورسعيد فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى وذلك للوقوف على تقدم الأعمال فى باقى مراحل إنتاج الغاز من الحقل العملاق الذى بدأ باكورة إنتاجه فى منتصف ديسمبر الماضى والإطلاع على الاستعدادت الجارية لوضع مراحل جديدة من الحقل تباعا على خريطة الإنتاج وفقا للبرامج الزمنية المحددة .

وأعلن الملا خلال جولته بحقل ظهر، أنه من المخطط أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعى من الحقل ليبلغ نحو مليار و750 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أنه سيواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حاليا تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة وجارى اختباره قبل التشغيل الفعلى .

وأكد الملا أهمية الإسراع بتنفيذ مراحل هذا المشروع القومى العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة بما يساهم فى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الحالى، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال باعتباره واحدا من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لمتابعة المشروعات الجديدة وسبل الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز وتحرص على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود المبذولة فى هذا المجال.

وأوضح أن شركات البترول الوطنية التى تساهم فى تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر قد ضاعفت من جهودها لاستكمال المراحل التالية بمعدلات عمل سريعة وبرامج زمنية مضغوطة، لافتا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت نجاح هذه الشركات فى تنفيذ مراحل جديدة من الإنتاج فى توقيتات زمنية قياسية استنادا إلى الخبرات التى اكتسبتها فى تنفيذ مرحلة الإنتاج المبكر من المشروع مؤكدا أن إنجاز هذا المشروع العملاق بواسطة كوادر بترولية مصرية وتحقيق إنجازات زمنية غير مسبوقة فى التنفيذ يعكس نجاح الوزارة فى تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها بكفاءة عالية.

وأضاف أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتى لإعطاء دفعات لإنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة فى توقيتاتها المحددة من خلال متابعة معدلات تنفيذ برامج العمل وسرعة اتخاذ الإجراءات وتذليل كافة التحديات والتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يدعم خطة الوزارة الطموح لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومن ثم تحقيق فائض فى إنتاج الغاز وكميات إضافية لتوجيهها لصناعات القيمة المضافة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والوفاء بالألتزامات التصديرية .

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه المحطة البرية لمعالجة إنتاج حقل ظهر فى منطقة الجميل ببورسعيد لمتابعة تشغيل وحدتى الفصل والمعالجة الثالثة والرابعة وهو ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، كما قام بالوقوف على آخر مستجدات المراحل التالية من المشروع والمستهدف بعد اكتمال تنميتها للوصول بمعدل انتاج الحقل إلى ذروته بما يبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا .

واختتم الوزير جولته برئاسة اجتماع عمل موسع ضم رؤساء شركات قطاع البترول العاملة فى المشروع وهى بتروبل وإنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية لمتابعة الموقف التنفيذى لمراحل المشروع والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل سرعة الإنجاز وتنفيذ الأعمال اللازمة للوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعى .

ورافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم " بتروبل"، والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس السيد البدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية.















