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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:06 ص
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وزيرة الثقافة تشكل لجنة لبحث أسباب تشوه تمثال الخديوى إسماعيل بالإسماعيلية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:38 ص
وزيرة الثقافة تشكل لجنة لبحث أسباب تشوه تمثال الخديوى إسماعيل بالإسماعيلية تشوه تمثال الخديوى إسماعيل
كتب بسنت جميل
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قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشكيل لجنة صباح اليوم الإثنين 6 أغسطس مكونة من خبراء من قطاعى الفنون التشكيلية والجهاز القومى للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، لمعاينة تمثال الخديوي إسماعيل الذي يقع  تقاطع شارعى الثلاثينى ومحمد على ومدخل طريق البلاجات بمحافظة الإسماعلية، ومصنوع من الجرانيت المطلى بالألوان، ويصل طوله لنحو 7 أمتار وبارتفاع مترين عن سطح الأرض وبحث أسباب تشوهه.
 
وناشدت وزيرة الثقافة جميع الجهات بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزارء الذى يخص وزارة الثقافة فى أعمال ترميم أو تجميل الميادين، وقالت إن الوزارة تقف بالمرصاد لكل محاولات تشويه الذوق العام وستعمل الوزارة على بحث آليات عودة التمثال إلى أصله بالتعاون بين قطاعى الفنون التشكيلية والجهاز القومى للتنسيق الحضاري المعنيان بتطوير الحدائق والميادين من الناحية الجمالية والحضارية بالتعاون مع المحافظات. 
 
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة لتمثال الخديوي اسماعيل مطليا بالون الأسود مما أثار سخرية روادها.
 
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