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وزارة الشباب: لم يتم تحديد أعداد الجماهير التى ستحضر المباريات الشهر المقبل

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:43 م
وزارة الشباب: لم يتم تحديد أعداد الجماهير التى ستحضر المباريات الشهر المقبل وزارة الشباب
كتب أحمد جودة
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قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب، إن اجتماع  وزارة الشباب، الذى حضره قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية ووررساء الأندية، واتحاد الكرة، بالاتفاق على عدد من النقاط والتوصيات، أهمها البدء فى التدرج  بدخول الجماهير بعد إجازة عيد الأضحى، بدءًا من الشهر المقبل، طبقا للرؤى التى تم طرحها فى الاجتماع.

وأضاف "فوزى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سى بى سى"،  إن الاجتماعى أوصى الاتحاد بإعطاء دراسة متكاملة عن تلك الفترة ترسل إلى الجهات المعنية مع الأندية يوم الخميس 9 أغسطس، تتضمن عودة الجماهير والتدرج فى دخول المشجعين على أن يتم الرد فى أسبوع من تاريخه، تتمثل هذه الدراسة عن تحديد "الاستادات"، والأعداد والضوابط وطريقة الدخول،  ووضع تصور لتوعية الجماهير بطريقة الدخول، نافيا تحديد أعداد مبدئية للدخول إلى الاستاد.


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