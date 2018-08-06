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نيابة الدقى تستعلم عن حالة مصابى انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:09 ص
نيابة الدقى تستعلم عن حالة مصابى انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر انفجار الدقى
كتب سليم على
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استعلمت نيابة الدقى، عن الحالة الصحية لتسعة مواطنين اصيبوا جراء حادث انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى اكتوبر بالدقى، بعدما تم نقلهم لمستشفى العجوزة لتلقى العلاج تمهيدا لسؤالهم حول حادث الانفجار. 
 
كانت نيابة الدقى قد انتقلت لموقع حادث انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، لمعاينة أثار حادث الانفجار والوقوف على أسباب الحادث. 
 
وطلبت النيابة رجال المباحث، بسرعة التحريات حول حادث الانفجار، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت رجال المعمل الجنائى بفحص السيارة، وإعداد تقرير فنى حول الحادث. 
 
وشهدت منطقة الدقى، انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى. 
 
 
 
 

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