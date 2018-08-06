ننشر أسماء الضحايا والمصابين في حادث طريق الأربعين بقنا

قنا - هند المغربى

حصلت "اليوم السابع" علي أسماء الضحايا والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الأربعين- أبوتشت- نجع حمادي الزراعي بالقرب من مدينة نجع حمادي مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة ١٠ آخرين.

وتسبب الحادث في مصرع نادر سدراك مرزوق، طبيب بالمعاش، ولم تتوصل الأجهزة إلي هوية الـ3 ضحايا الآخرين، فيما أصيب كلا من محمود إبراهيم حسن 22 سنة، ومؤمن نادي جابر 19 سنة، ومحمود عبد الرحيم علي 20 سنة، وأحمد عبد الخالق رشاد، 25 سنة، ومحمد ناجي جابر 15 سنة، ومحمود أبو المجد عيد 50 سنة، وعلي محمد أحمد 45 سنة، ونادية محمود إسماعيل 24 سنة، وليد البدري وهيب 28 سنة، وعلاء محمود حسين 30 سنة.

وانتقلت 6 سيارات لإسعاف قنا إلى موقع الحادث بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور وإخطار النيابة لتتولي التحقيقات .