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الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:17 م
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نتنياهو يشيد بإعادة فرض العقوبات على إيران

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:48 م
نتنياهو يشيد بإعادة فرض العقوبات على إيران رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات على إيران ودعا الدول الأوروبية إلى "الانضمام إلى الخطوة".

وقال نتنياهو "أشيد بالرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بسبب قرار فرض عقوبات على إيران. هذه لحظة مهمة لإسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة والعالم بأسره".

وأضاف "أدعو الدول الأوروبية التى تتحدث عن وقف إيران إلى الانضمام إلى هذه الخطوة. آن الأوان للتوقف عن الكلام. آن الأوان للتحرك".

وتعهد الاتحاد الأوروبى بمواجهة تجديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للعقوبات على إيران، فى اختبار لقدرة الاتحاد على الحفاظ على اتفاق حمل إيران على الحد من طموحاتها النووية فى مقابل إزالة القيود الصارمة المفروضة على اقتصادها.

وعلى الرغم من احتجاجات الحلفاء الأوروبيين، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن واشنطن ستطبق العقوبات بشكل كامل.

ونقل التلفزيون الحكومى عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله اليوم الاثنين إن ترامب وحلفاءه فى الشرق الأوسط أصبحوا معزولين بسبب سياساتهم العدائية تجاه طهران.


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