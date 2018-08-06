نائب بصحة البرلمان: نتواصل مع بعثة الحج للاطمئنان على الحجاج

كتب محمود العمرى

قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يطالب بأخذ كافة الاحتياطات الطبية مع بعثة الحج ، لعدم تعرض الحجاج إلى أى مشاكل صحية، خاصة مع تكدس الأعداد فى الحج ، وأن يكون هناك متابعة لعدم الوقوع فى أية أخطاء حدثت فى الماضى، حفاظا على سلامة الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة .

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الصحة والبعثة تكثف من احتياطاتها اللازمة مع الحجاج المصريين لعدم حدوث أى مشاكل تواجههم، وحفاظا على سلامتهم ، مؤكدا أنه تواصل مع مسئولين بوزارة الصحة، وأكدوا على أنه لا توجد أى مشاكل حتى الآن مع الأفواج التى غادرت إلى الأراضى السعودية، لافتا إلى أن هناك تواصل مستمر من خلال النواب والمسئولين فى بعثة الحج .

كان المستشار عمر مروان، رئيس بعثة الحج، وزير شئون مجلس النواب، قد أكد أن التعاون دائم بين وزارتى الأوقاف والشئون النيابية، مطالبا الحجاج بالدعاء لمصر، موضحا أن الامتناع عن السياسة فى الحج لا يمنع من الدعاء لمصر، التى هى العمود الفقرى للأمة العربية والإسلامية، وهى التى وفرت إمكاناتها لكل مواطن ليحج.