موجات حر قادمة من شمال إفريقيا تجتاح فرنسا

باريس (أ ش أ)

تشهد فرنسا موجة حر شديدة وارتفاعا فى درجات الحرارة راجع لكتلة هوائية ساخنة قادمة من شمال إفريقيا، وفق للأرصاد الجوية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه تم إعلان حالة الحذر فى 67 منطقة، مشيرين إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية فى بعض المناطق.

وأوضحوا أن موجات الحر أصبحت اعتيادية كل عام من شهر يونيو إلى سبتمبر، متوقعين أن تزداد وتتكرر بشكل أكبر فى العقود القادمة بسبب تغير المناخ.

ودفع ارتفاع درجات الحرارة شركة "أو دى إف" الفرنسية لإنتاج الكهرباء إلى خفض إنتاجها النووى فى منطقة "الرون" خوفا من شدة الحرارة، كما أن عددا من الأحياء فى مدينة نيس (جنوب) تعرضت لانقطاع الكهرباء بسبب الحرارة.

وقال المراقبون إن أرباح شركات قوارير المياه المعدنية زادت بشكل كبير وإن الجمعيات تقوم بتقديم المياه للمشردين فى الشوارع، مشيرة إلى اهتمام السلطات الفرنسية أيضا بمراكز إيواء كبار السن الذين هم أكثر عرضة من غيرهم للتأثر والمرض بسبب درجات الحرارة العالية.