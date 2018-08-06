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ومليار طن بضاعة عبرت العام الماضى..

مهاب مميش: إيرادات قناة السويس ستتضاعف قبل عام 2023

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:49 ص
مهاب مميش: إيرادات قناة السويس ستتضاعف قبل عام 2023 الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب السيد فلاح - محسن البديوى
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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن عائدات قناة السويس ستتضاعف قبل حلول 2023، قائلا:" كنا نستهدف تحقيق ضعف الدخل من عائدات قناة السويس بحلول 2023، ولكن الأرقام تشير إلى أننا ربما قبل 2023 نحقق ضعف العائدات الحالية لقناة السويس".

وأضاف خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، أن تكلفة قناة السويس الجديدة حوالى 20 مليار  و 417 مليون جنيه، وإيرادات العام الحالى تساوى تكلفة حفر القناة الجديدة، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد مرور أكثر من مليار طن بضاعة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية صاعدة وواعدة وخلال عام من الآن ستكون المنافس الأول للمناطق الاقتصادية الأخرى، حيث يوجد 116 مشروع على الأرض يتم دراستها بدقة كاملة، مضيفًا:"تم وضعنا على طريق الحرير بالنسبة للصين كأسرع قناة ملاحية، ولذا يجب أن نؤهل أنفسنا لاستقبال السفن العملاقة".

 

 

 

 

 

 

 


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