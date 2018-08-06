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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:48 ص
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من المظاهرات لمحاولة الاغتيال.. 5 مؤشرات اقتصادية قادت فنزويلا للفوضى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:00 ص
من المظاهرات لمحاولة الاغتيال.. 5 مؤشرات اقتصادية قادت فنزويلا للفوضى الهجوم على الرئيس الفنزويلى خلال عرض عسكرى
أحمد أبو حجر
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أزمات مفتوحة وفوضى لا تعرف سطرا للنهاية تشهدها فنزويلا، ذلك البلد النفطى، منذ ما يقرب من عامين، حين احتدم الصراع بين المعارضة والرئيس نيكولاس مادورو، الذى تعرض فجر الأحد لمحاولة اغتيال.

بعيدا عن الأسباب السياسية، يرصد "اليوم السابع" خمسة أرقام ومؤشرات اقتصادية قادت كاراكاس، ولا تزال إلى بوادر الحرب الأهلية.

- يبلغ معدل التضخم الحالى فى فنزويلا 46300% بحسب بيانات حكومية.

- حدد صندوق النقد الدولى معدل التضخم بواقع مليون فى المائة.

- زاد معدل التضخم خلال الاثنى عشر شهر الأخيرة بواقع 100%

- بحسب بيانات رسمية، ترتفع الأسعار فى فنزويلا يوميا بواقع 3%

- فى 20 اغسطس الجارى، ستحذف حكومة فنزويلا 5 أصفار من عملة البوليفار، فى خطوة وصفها مادورو بـ"بداية الإصلاح"


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محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى

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